Rhetorik-Check: Wer hält die besten politischen Reden?

Politische Rhetorik ist eine Kunst - erst recht in Zeiten von Social Media. Welcher der deutschen Spitzenpolitiker kann am besten reden - und warum?

Die Worte von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in seiner Rede zu Israel und zum Antisemitismus fanden großen Anklang . Parteiübergreifend über elf Millionen Aufrufe erhielt das auf X (ehem. Twitter) am 1. November 2023 gepostete Video mittlerweile.

Doch nicht nur das breite Publikum, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich über die rhetorische Qualität der Rede einig. "Sie ist eine angemessene Antwort auf diese komplexe gesellschaftliche Problemlage: Wie geht man um jetzt mit diesem Angriff der Hamas auf Israel und die ganzen innenpolitischen Debatten, die da losgetreten wurden", sagt Dietmar Till, Professor an der Universität Tübingen.

In einer Videobotschaft verurteilt Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland. Für seine klaren Worte gibt es parteiübergreifend viel Zustimmung - auch von der Union. 02.11.2023 | 2:56 min

Uni Tübingen zeichnet Habeck-Rede aus

Im Gespräch mit Jurymitglied Dietmar Till, einem der führenden Experten für Rhetorik, analysieren wir, wodurch sich Habeck als Redner rhetorisch und in seinem Auftritt hervorhebt. Der Wissenschaftler schaut mit uns auf zudem auf die Rhetorik je eines Vertreters oder einer Vertreterin der Bundestagsfraktionen.

Hoher Erklärungsbedarf und starke Personalisierung

Grundsätzlich sei in Zeiten der Personalisierung eine gute Kommunikation und Rhetorik für Politikerinnen und Politiker essentiell, so Till. Auch um einen Eindruck der eigenen Persönlichkeit an die Wählerschaft zu vermitteln.