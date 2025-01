Gedenken in Auschwitz: Scholz bedrückt über Wissenslücken

Es muss uns bedrücken, wie viele junge Menschen in Deutschland kaum noch etwas über den Holocaust wissen.

Das sei eine Mahnung und ein Auftrag an alle, daran etwas zu ändern.

Scholz: Möglichst viele Zeitzeugen-Gespräche

Scholz reist am heutigen Montag genau wie Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers in der Nähe von Krakau.

Özdemir besorgt wegen Wissenslücken

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im von der Wehrmacht besetzten Polen. Die Nationalsozialisten hatten rund 1,3 Millionen Menschen in das Lager verschleppt. Etwa 1,1 Millionen wurden getötet, darunter etwa eine Million europäische Juden. Seit 1996 ist der Tag nationaler Gedenktag.

Seit dem 7. Oktober 2023, dem Angriff der Hamas auf Israel, hat sich die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland verdoppelt. Wie gehen Holocaust-Überlebende damit um?

Umfrage: Viele wissen kaum noch etwas über Holocaust

Wir dürfen niemals zulassen, dass die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands in Vergessen geraten. Allen Relativierungsversuchen haben sich Demokratinnen und Demokraten entgegenzustellen.

In den Konzentrationslagern von Auschwitz werden über eine Million Menschen ermordet. Eine Kurz-Chronologie zu den Ereignissen.

1,1 Millionen Menschen in Auschwitz ermordet

Der internationale Holocaust-Gedenktag wird am Montag begangen. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen das NS-Vernichtungslager Auschwitz. In diesem Jahr jährt sich die Befreiung zum 80. Mal.