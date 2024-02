Scholz im Bürgerdialog: Bundesregierung bald auf TikTok?

Das "Kanzlergespräch" im Kraftwerk Mitte in Dresden

Mit einem breiten Strauß von Themen ist Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) am Donnerstagabend beim "Kanzlergespräch" in Dresden konfrontiert worden. Auf besonderes Interesse der Teilnehmenden stießen dabei der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie Inlandspolitik und soziale Fragen.

Scholz: Mehr bezahlbare Wohnungen bauen

Teilnehmende trieben unter anderem Fragen nach der Sicherheit der Renten um. Bis 2025 sei das Rentenniveau garantiert, in Kürze werde ein neues Gesetz kommen, "das dies für sehr viel längere Zeit sicherstellt", versprach der Kanzler. Wer zu geringe Rentenansprüche erworben habe, dem werde mit der Grundrente geholfen. Neben "einer guten Rentenentwicklung" müsse aber auch verhindert werden, "dass die Beiträge zu sehr explodieren".

AfD auf TikTok präsent

Scholz: Auch mal widersprechen

Hintergrund ist, dass in der Bundesregierung und den Ministerien seit Monaten diskutiert wird, auf welchen sozialen Plattformen man aktiv sein sollte und auf welchen nicht. Scholz forderte die Bürger aber auch auf, jenseits der digitalen Medien eine "Wirklichkeitskontrolle" auszuüben und Menschen direkt zu sagen, wenn sie abseitige Meinungen vertreten würden.

Früher habe man dies im Sportverein, in der Kneipe oder im Familienkreis getan. Heute fühlten sich einige in sozialen Netzwerken mit abstrusen Ideen bestätigt.

Und das heißt, man muss auch mal widersprechen und so wie früher sagen: Quatsch.

Scholz: "Wissen, wo was landet"

Seine ablehnende Haltung zur derzeitigen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine begründete Scholz mit einem möglichen Angriff auf Ziele in Moskau. Es handele sich bei dem Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern um eine Waffe, "die, wenn sie falsch eingesetzt wird, ein konkretes Ziel irgendwo in Moskau erreichen kann", sagte Scholz bei dem Bürgerdialog.