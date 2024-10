Handwerk: Brauchen Ampel-Plan, "keine Wahlkampftaktik"

Die getrennt voneinander stattfindenden Wirtschaftsgipfel von Kanzler Scholz (SPD) und Finanzminister Lindner (FDP) werfen ein Schlaglicht auf die Brüche in der Ampel-Koalition.

Im ZDF-Politiktalk "maybrit illner" wird das Thema "Wende oder Ende - gefährdet die Ampel den Wohlstand?" am Donnerstagabend diskutiert. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, kritisiert im ZDFheute-Interview die Ampel-Regierung und fordert mehr Führung vom Kanzler.

ZDFheute: Sie waren in dieser Woche beim Wirtschaftsgipfel der FDP eingeladen, allerdings nicht beim Bundeskanzler. Wie uneins ist die Ampel aus Ihrer Sicht in der Wirtschaftspolitik?

Jörg Dittrich: Die Ampel wirkt derzeit wie ein Orchester, in dem jedes Mitglied seine ganz eigene Melodie spielt - alles andere als harmonisch und aufeinander abgestimmt.

Diese Stimmenvielfalt schafft Unsicherheit in der Wirtschaft: Es gibt kein klares Leitmotiv, auf das sich die Betriebe einstellen können.

Wenn ein Kunde in meine Firma kommt, erwartet er auch ein in sich schlüssiges und umsetzbares Angebot - nicht drei verschiedene aus verschiedenen Abteilungen mit unterschiedlichen Akzenten und vielleicht sogar noch dem Hinweis, dass das so möglicherweise gar nicht funktionieren wird.