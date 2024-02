Spekulation über Schwarz-Grün? JU-Chef widerspricht Merz

Merz hatte Irritation in seiner Partei über die Diskussion um eine mögliche Koalition nach der nächsten Bundestagswahl selbst in Gang gesetzt. In einer Mail, dem Newsletter #MerzMail, spekulierte er am Wochenende, mit welcher Partei die Union künftig koalieren könnte. Schließlich sei man zwar stärkste Partei in allen Umfragen , sei aber möglicherweise auf einen Koalitionspartner angewiesen.