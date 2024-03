Skyranger: Was das neue Flugabwehrsystem der Bundeswehr kann

Eine der großen Gefahren für Bodentruppen in einem Krieg kommt von oben: Angriffe aus der Luft. Von dieser Gefahr sind nicht nur die Infanterie, also Soldaten zu Fuß, sondern auch gepanzerte Kräfte betroffen. Deshalb gab es in der Bundeswehr , wie in anderen Armeen auch, jahrzehntelang eine Flugabwehrtruppe, die Einheiten am Boden vor Luftangriffen schützen sollte.