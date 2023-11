London: Russland produziert eigene Kamikaze-Angriffsdrohnen

Drohnen und deren Abwehr spielen eine zentrale Rolle in dem Konflikt. Wohl nie zuvor wurden in einem Krieg so viele Drohnen eingesetzt wie in der Ukraine. Schätzungen gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte jeden Monat bis zu 10.000 Drohnen verlieren . Die ukrainische Drohnenindustrie ist mittlerweile eine der Führenden weltweit.