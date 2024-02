Steinmeier: Bundesverfassungsgericht "wetterfest" machen

Auch die Ampel-Koalition will das höchste deutsche Gericht besser gegen politische Einflussnahme durch Extremisten schützen. 30.01.2024 | 1:33 min

Erfahrungen in Polen und Ungarn, aber auch in anderen Ländern, "sollten uns eine Mahnung sein", betonte Steinmeier. "Überall dort stand die Unabhängigkeit der höchsten Gerichte zuerst im Zentrum von Angriffen auf die liberale Demokratie."

Ampel-Parteien wollen Grundgesetzänderung

Juristen: Verfassungsgerichte schützen

Auch eine Allianz aus Juristen-Verbänden sprach sich für einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts aus. "Es ist an der Zeit, die Verfassungsgerichte in Bund und Ländern auch verfassungsrechtlich gegen Blockaden abzusichern und besser vor zielgerichteten Eingriffen zu schützen", schrieben der Deutsche Anwaltsverein, Juristentag, Juristinnenbund und Richterbund in einer gemeinsamen Erklärung.