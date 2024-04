Zu wenige Steuerfahnder: Wie dem Staat Millionen entgehen

In allen neun Ländern, die vollständig geantwortet haben, arbeiten zu wenige Steuerfahnder, kein einziges Bundesland erfüllt den Soll-Wert für die Jahre 2021 und 2022. Den größten Mangel gab es in Berlin - 2022 waren dort ganze 29 Stellen unbesetzt. Mit rund zwei unbesetzten Stellen stand Hamburg in diesem Jahr am besten da.