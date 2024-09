Analyse zu Sachsen: AfD-Regierungsverantwortung unerwünscht

Jörg Urban (AfD) polarisiert im Freistaat weniger scharf als etwa Björn Höcke in Thüringen oder Alice Weidel im Bund.

Bei der Landtagswahl in Sachsen liegen CDU und AfD nahe beieinander. Die Linke fällt auf ihr schwächstes Ergebnis im Osten, die Grünen verlieren und für die SPD bleibt der Freistaat Diaspora. Die FDP wird marginalisiert und das BSW schafft aus dem Stand ein starkes Ergebnis.

AfD und BSW: Erfolg ohne viel eigenes Zutun

Wenn auch weniger überzeugend als in früheren Jahren, basiert das CDU-Ergebnis auf einem Mix aus starkem Spitzenkandidaten , Sachkompetenz und dem Wunsch nach CDU-Regierungsführung. AfD und BSW zeigen wenig eigene Qualitäten. Neben den Themen Flüchtlinge bzw. Ukraine/Russland profitieren beide von Rekord-Unzufriedenheit mit der Ampel und Defiziten der CDU/CSU-Opposition im Bund.

Top-Thema Flüchtlinge: Grundstimmung gekippt

AfD bei "Ausländer/Asyl" vorne

Bei "Bildung", "Zukunft" und "Wirtschaft" führt die CDU - in einem Bundesland, das im Benchmark der Ost-Länder noch als relativ gut aufgestellt gilt. Wäre die AfD mit an der Regierung, befürchten 51 Prozent negative Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Sachsen.

Kandidaten: CDU-Zugpferd Kretschmer

Punkten kann die CDU auch mit ihrem Spitzenkandidaten, wobei Michael Kretschmer etwas an Zugkraft verloren hat. Beim Ansehen auf der +5/-5-Skala mit positiven 1,7 (2019: 2,3), bescheinigen 72 Prozent dem Ministerpräsidenten gute Arbeit.

Jörg Urban (AfD) hat mit minus 1,1 (2019: minus 0,8) ein Negativimage; allerdings polarisiert Urban im Freistaat weniger scharf als etwa Björn Höcke in Thüringen oder Alice Weidel im Bund. Letztlich wollen 65 Prozent Kretschmer als Regierungschef, nur 23 Prozent sind hier für Urban.

Bundespolitik: Ampel-Frust und Unions-Defizite

Beim Parteiansehen im Land rangiert die CDU (+5/-5-Skala: 1,3) weit vor BSW (minus 0,3), SPD (minus 0,6) und Linke (minus 1,3). Die AfD (minus 1,1) liegt vor den Grünen (minus 2,1), die beim Image einbrechen. Für 89 Prozent liegt deren schwache Sachsen-Performance aber primär an "den Grünen im Bund".

Während Bundeskanzler Olaf Scholz (minus 1,7) sehr kritisch und die Bundesregierung (minus 2,1) so schlecht bewertet wird wie noch nie bei einer Landtagswahl, ist "die Politik der Ampel" für 80 Prozent ein Grund für die AfD-Stärke. Allerdings wäre die AfD für 68 Prozent auch weniger stark, "wenn die CDU/CSU im Bund bessere Politik machen würde".

Wer wählte wen: Gender-Gap und Altersgefälle

Auch wenn die AfD in Sachsen auf breiter Front rekrutiert, ist sie bei Männern noch deutlich stärker als bei Frauen (36 bzw. 26 Prozent). Äußerst erfolgreich ist die AfD zudem bei allen unter 60-Jährigen mit niedrigeren Schulabschlüssen. Unter allen Wähler*innen mit Hochschulabschluss kommt die AfD nur auf 16 Prozent. Bei der CDU verläuft der Gender-Gap umgekehrt (Männer/Frauen: 29 bzw. 35 Prozent), auch beim BSW gibt es Unterschiede (Männer/Frauen: zehn bzw. 13 Prozent).

Bei der CDU existiert ein starkes Altersgefälle: Bei den ab 60-Jährigen holt die CDU 42 Prozent, bei den unter 30-Jährigen schafft sie nur 15 Prozent. AfD und BSW holen in der Gruppe der unter 30-Jährigen 30 bzw. zehn Prozent. Linke, SPD und Grüne liegen hier etwas über dem Schnitt (13, neun bzw. neun Prozent).

Regierungsverantwortung: AfD-Beteiligung unerwünscht

Auch wenn die AfD in Sachsen weniger kritisch gesehen wird als in allen anderen Bundesländern, wird eine Beteiligung dieser Partei an der nächsten Regierung abgelehnt (gut/schlecht/egal: 37/57/4 Prozent). Beim BSW gehen die Meinungen hier auseinander (Beteiligung gut/schlecht/egal: 38/34/20 Prozent).