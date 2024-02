Maaßen-Partei: Was steckt hinter dem Zoff in der Werteunion?

Gleichzeitig warnt Maaßen in einem Interview mit tv.berlin vor einem Erstarken der AfD: "Es wäre, glaube ich, fatal, wenn die AfD in einem Land eine Alleinregierung stellen würde. Man müsste sich vorstellen, ein Ministerpräsident und ein Innenminister von der AfD — das erfüllt mich natürlich mit Sorge", so Maaßen. Dieses Bashing eines möglichen Partners nehmen ihm viele übel. Und eine Aussage Maaßens sorgte für besonders viel Aufregung: Er nannte die CDU - und nicht etwa die AfD - den "Premiumpartner" der Werteunion für eine möglichen Koalition.