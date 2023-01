Das britische Verteidigungsministerium erklärte, Russland habe bei dem Raketenbeschuss am Wochenende erneut die ukrainische Energie-Infrastruktur im Visier gehabt. Bei dem Geschoss, das in den Wohnblock in Dnipro eingeschlagen sei, handle es sich um eine Antischiffsrakete, die dafür bekannt sei, dass sie beim Einsatz gegen Ziele an Land nicht treffgenau sei, weil ihr Radarsystem Ziele in bewohnten Gebieten nur schlecht auseinanderhalten könne. Bereits bei früheren Einsätzen hätten Raketen dieses Typs viele Zivilisten getötet oder verletzt, etwa beim Angriff auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk im Juni.