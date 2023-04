Solche Sätze dienen der liberalen Selbstvergewisserung. Sie wirken in die Partei hinein und senden ein Signal an die Wähler der FDP, nicht wenige von ihnen sind genervt von Kompromissen in der Ampel, die Umfragewerte könnten besser sein. Es gehe um eine Positionsbestimmung, heißt es in der Parteispitze, die FDP bleibe als Partei eigenständig, regiere aber eben auch in einer Koalition. Mit solchen Realitäten müsse sie umgehen.