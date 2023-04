Nato-Beitritt: "Besonderer Tag für Finnland"

Alexander Stubb (geb. 1. April 1968) ist ein ehemaliger finnischer Politiker der konservativen Nationalen Sammlungspartei. In seiner langen Karriere war er unter anderem finnischer Ministerpräsident (2014 bis 2015), davor und danach Finanzminister, Europaminister und Außenminister. Von 2004 bis 2008 gehörte er dem Europaparlament an. Heute ist Stubb Professor am European University Institute in Florenz, wo er die School of Transnational Governance leitet.



Bildquelle: Imago