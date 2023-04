An vielen anderen Stellen scheinen die Verteidigungsanlagen jedoch recht hastig errichtet worden zu sein. So ragen beispielsweise vorgefertigte Bunker aus dem Boden, was sie zu einem leichten Ziel macht. Die oft als "Drachenzähne" bezeichneten Panzersperren sind nicht immer ordnungsgemäß in den Boden einzementiert, sondern werden einfach aufgestellt, so dass sie selbst mit einem einfachen Bulldozer relativ leicht zu entfernen sind. Alles in allem hat Russland beim Bau dieser Festungsanlagen offenbar Wert auf Schnelligkeit und Länge gelegt und nicht auf die Qualität der Gebäude.