In Bachmut gelang es den Ukrainern, die russischen Truppen sowohl in Andriivka als auch in Kurdyumivka zurückzudrängen. Inzwischen scheinen die Ukrainer den größten Teil von Bachmut unter Feuer zu haben, einschließlich der Straßen, die in die Stadt führen. Auch in diesem Abschnitt finden heftige Kämpfe statt.