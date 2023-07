Die Afrikanische Union (AU) hatte Russlands Rückzug "bedauert". Am Dienstag forderte AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat alle Beteiligten im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, "die Probleme zu lösen, um die Wiederaufnahme des sicheren Transports von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland in bedürftige Regionen, einschließlich Afrika, zu ermöglichen". Am Freitag äußerte Russland Verständnis für die Sorgen vor allem in Afrika und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen.