Die Transportkosten sind also gestiegen. Das heißt auch, dass der Landwirt in der Ukraine heute weniger Geld für seine Tonne Weizen oder Mais bekommt als vor dem Krieg. Zusammen mit den Kriegsfolgen wird dies in diesem Jahr auch zu einer kleineren Ernte in der Ukraine führen. Das heißt, dass die für den Export verfügbaren Mengen auch kleiner werden. Das potenziert das Problem weiter. Wenn dann der Exportkorridor tatsächlich nicht fortgesetzt wird, dann ist es wirklich ein Doppelschlag, wenn sie so wollen, der auf uns zukommt.