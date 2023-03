Debatte um Wagenknecht : Gysi: "Die Partei nicht ewig quälen"

Gysi: Ich kann mir das erklären, aber das müssen Sie am Ende Sahra Wagenknecht selbst fragen. Also ich kann nicht ausschließen, dass tatsächlich eine neue Partei gegründet wird, aber vielleicht eben auch nicht. Wissen Sie, man sollte sich nie gleichsetzen mit anderen, aber ich weiß, wie so eine Stimmung aussieht, wenn man unbedingt etwas Neues machen will, eine Partei gründen will. Ich war im Dezember 1989 wild entschlossen, und dass Sahra jetzt so wild entschlossen ist, eine neue Partei aufzubauen - da bin ich nicht sicher. Letztlich entscheidet sie aber mit anderen zusammen darüber, nicht ich.