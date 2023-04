Wie in Deutschland machen Klimaaktivisten in Italien mit außergewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam. Ende März beschmierten Aktivisten die Fassade des Palazzo Vecchio in Florenz mit orangener Farbe. Auch Kunstwerke wie etwa ein Van-Gogh-Gemälde in London oder ein Andy-Warhol-Auto in Mailand waren bereits Ziel.