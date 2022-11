Kritik an der Reise kam in den vergangenen Tagen auch von chinesischen Dissidenten, die in einem Brief an Scholz sogar eine Absage forderten. Von Ai Weiwei, dem berühmtesten chinesische Gegenwartskünstler, erhält Scholz dagegen Rückendeckung. "Es ist zumindest keine schlechte Idee", sagte er. In der heutigen Welt sei es unangebracht, Beziehungen abzubrechen, um politische Ziele zu erreichen. Das habe nie funktioniert.