Auf dem Landesparteitag in Friedrichroda in Thüringen schoss Thomas Kemmerich gegen die Ampel-Regierung. "Wir erleben eine Regierung in Berlin, die in großem Maße scheitert." Sie scheitere vor allem daran, die Bürger mitzunehmen. Man erlebe bei Wahlen und in Umfragen eine "Abstimmung mit Füßen" der Menschen, die damit ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck brachten.