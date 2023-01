"Es gibt immer noch Menschen und sogar ganze Gruppen, die glauben, dass sie stehlen können, während das Land ausblutet", schrieb in der vergangenen Woche entsprechend der bekannte Journalist Mychajlo Tkatsch in einem offenen Brief an den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, für den die jüngsten Korruptionsskandale auch persönlich eine schwere Belastung sind. Seine Kampfansage an die Korruption war einer der Gründe für seinen Wahlerfolg und den seiner Partei im Jahr 2019.