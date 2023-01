Was aber auch an der innenpolitischen Situation in dem baltischen Land liegt. Da sich in Lettland während der Sowjetzeit viele Russen ansiedelten, die seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 eine große und zum Teil misstrauisch beäugte Minderheit darstellen, steht man den in den letzten Monaten angekommenen russischen Emigranten skeptisch gegenüber.