Der Kanzler ließ fragende Journalisten am Samstag einfach stehen. Niemand hat kommentiert - aber viel wichtiger: Niemand hat dementiert. Damit war der Fakt zwar in der Welt, aber keiner hat sich dazu verhalten. Am Ende hatte die Öffentlichkeit also tagelang einen Wissensstand, der in Diskrepanz stand zu dem, was sie offiziell zu hören bekam.