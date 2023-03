Viele sehen in dem Beschmieren des Grundgesetz-Denkmals am Wochenende in Berlin allerdings genau das: eine Eskalation, Erpressung gar. Bundestagsvizepräsidentin Bärbel Bas (SPD) sagte: "Das empört mich und dafür fehlt mir jedes Verständnis." Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte harte Konsequenzen: "So ein Unsinn schadet deshalb dem Klimaschutz gewaltig", sagte sie der "Bild am Sonntag".