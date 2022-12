In Deutschland hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zuletzt eine Debatte über mögliche Friedensgespräche in Russland befördert. Er kritisierte an Weihnachten in der "taz", dass Diplomatie in Deutschland "reflexhaft abgelehnt" werde. Diplomatie bedeute aber nicht, "mit Putin bedingungslos oder gar über die Köpfe der Ukraine hinweg zu verhandeln."