Geheimtreffen: "Tage gebraucht, um das zu verarbeiten"

Die Recherche von Correctiv über das AfD-Geheimtreffen hat bei Migrantinnen und Migranten zu Verunsicherung geführt, so die Vorsitzende des DaMOst Eter Hachmann.

In ganz Deutschland demonstrieren Tausende Menschen gegen die AfD und rechtsextreme Umtriebe. Auslöser der Demonstrationen sind die Recherche des Netzwerks "Correctiv " über ein Treffen, bei dem sich AfD-Politiker*innen mit Rechtsextremen über Vertreibungspläne beraten haben sollen. Was sagen Betroffene zu den Abschiebeplänen?

Eter Hachmann, Vorstandsvorsitzende des Dachverbands der Migrant*innenorganisation in Ostdeutschland (DaMOst), meint:

Der Dachverband vertritt die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund in den neuen Bundesländern. Ihr Ziel: Gleichberechtigte Teilhabe für alle.

Potenziell Betroffene reagieren auf Geheimplan

Seitdem "Correctiv" seine Recherche zum Geheimtreffen veröffentlicht hat , ist viel passiert. Zahlreiche Politiker und Politikerinnen sprachen sich für ein Verbotsverfahren der AfD aus. Das AfD-Geheimtreffen wurde im Bundestag beraten. AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel beendet die Zusammenarbeit mit ihrem Vertrauten Roland Hartwig , der ebenfalls am Geheimtreffen teilgenommen haben soll.

Auch in den Sozialen Medien wird das Treffen zum Thema. Viele junge Menschen veröffentlichen Videos auf der Plattform TikTok mit der Unterschrift: "POV (Point of view, zu Deutsch: Aus meiner Perspektive, Anm. Red.): Das Leben, nachdem uns die AfD abgeschoben hat." Im Hintergrund zu sehen, Sonne, Strand und Spaß - meistens sind es Videos aus dem Heimatland der Eltern oder Großeltern.

Nach Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Politikern und Rechtsradikalen haben in Potsdam Tausende Menschen demonstriert. Auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock nahmen teil.

Schock bei Betroffenen

Trotz der humorvollen Umgangsweise auf TikTok waren die jüngsten Ereignisse für die Betroffenen ein Schock. Eter Hachmann hätte nie gedacht, dass das Ganze so weit geht. Sie ist der Meinung, dass die Menschen, die sich in Potsdam getroffen haben, ganz genau wissen, dass sie die Verfassung und den liberalen Rechtsstaat angreifen. Worte wie Remigration und Deportation seien Fehl am Platz.