Und so leben nun auch manche russische Militärblogger in Angst: Wladislaw Pozdnyakow schreibt beispielsweise bei Telegram an seine gut 250.000 Follower, Militärblogger sollten am besten Russland verlassen und ihre Aktivitäten vom Ausland aus betreiben: "In Russland ist man nicht vor seinen eigenen Leuten geschützt, geschweige denn vor Fremden."