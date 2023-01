Deutschland habe die Ukraine im "Selbstverteidigungskampf", so Mützenich, unterstützt und werde es "in Zukunft auch tun". "Das waren Defensivwaffen gewesen, und das war ein ganz wichtiger Beitrag, auch von Seiten der Bundesregierung." Auf die Frage Slomkas, ob es in diesem Krieg einen Unterschied zwischen Defensiv- und Offensivwaffen wie den Leopard-Panzern gäbe, antwortete Mützenich: "Naja, es ist ein Abwehrkrieg. Da ist jede Waffe eine Verteidigungswaffe, wenn man so will."