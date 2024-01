Nach Fast-Nackt-Party: Warum Putin gegen Partyszene vorgeht

So sieht es also aus, wenn der westliche Sittenverfall Einzug hält in einen russischen Klub. Das finden sie zumindest im Kreml. Der Vorwurf an die Beteiligten: Verbreitung von LGBT-Propaganda. Seit Jahren geht die russische Justiz verstärkt gegen die aus ihrer Sicht verkommene westliche Lebensweise vor. Die Rechte von Homosexuellen in Russland werden systematisch eingeschränkt. Ende November 2023 wurde sogar kurzerhand die gesamte LGBT-Bewegung verboten