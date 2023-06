... hat den Henry-R.-Kravis-Lehrstuhl für Geschichte an der Johns Hopkins University inne und gehört dem Center for European Studies an der Harvard University und dem Council on Foreign Relations an. Ihr Spezialgebiet ist die Geschichte internationaler Beziehungen. Die Historikerin promovierte an der Yale University und veröffentlichte mehrere Fachbücher.

Bildquelle: David Elmes/Minda de Gunzburg Center for European Studies/Harvard University