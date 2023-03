Vor einem Jahr kam das Aus für Russlands letzte, unabhängige Zeitung - die "Nowaja Gaseta". Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, wurde der Druck für die Zeitungsmacher wegen des neuen Mediengesetzes zu groß. Der Krieg darf in Russland bis heute nicht als solcher bezeichnet werden. Was machen die Journalisten heute? Was macht Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow? ZDFheute hat mit dem 61-Jährigen in Moskau gesprochen.