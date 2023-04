Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Beginn der Offensive am 24. Februar rief er die orthodoxen Gläubigen auf, sich um die Regierung zu "versammeln".



Nicht alle orthodoxen Priester in Russland folgen dieser Linie. Etwa 300 Priester und Diakone protestieren wenige Tage später in einem Offenen Brief gegen den Krieg in der Ukraine. Das sind allerdings nur etwa ein Prozent aller orthodoxer Priester in Russland.



Kyrill, der so wie Putin für den sowjetischen Geheimdienst KGB tätig war, sprach dem Nachbarland nicht nur das Existenzrecht ab, sondern bezeichnete den Krieg auch als einen "metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse". Den in der Ukraine eingesetzten russischen Soldaten versicherte Kyrill, dass ihnen im Fall des Todes alle Sünden vergeben werden.



Die russisch-orthodoxe Kirche untermauert den Krieg ideologisch. Während auf politischer Ebene die Nato als äußerer Feind bekämpft werden soll, ist es aus religiöser Sicht die Verteidigung gegen die sogenannten "westlichen Werte", etwa gegen die Rechte von LGBTQI+-Personen. Religion dient daher zur ideologischen Abgrenzung vom sogenannten "gottlosen Westen".