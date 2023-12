Pistorius reagiert auf Wehrpflicht-Debatte und Biden-Warnung

In den vergangenen Tagen war vor allem über das schwedische Modell berichtet worden. Dies griff der Verteidigungsminister in seiner Antwort auf und stellte fest, dass es sich bei dieser Variante nicht um ein Pflicht-, sondern um ein Freiwilligen-Modell handele. Dabei würde zwar ein ganzer Jahrgang gemustert, aber dann werde abgefragt, wer Interesse an Wehrdienst oder einer Verpflichtung habe. "Aus dieser Gruppe wird entsprechend rekrutiert. Das hat mit Pflicht nichts zu tun", so Pistorius.