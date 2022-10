Libman: Ich glaube, dass man das nicht überschätzen sollte. Es ist ein reines Symbol, es ändert überhaupt nichts an der russischen Politik. Es ist einfach ein schönes Geschenk an Kadyrow zum Geburtstag (am 05. Oktober; Anm. d. Redaktion), wenn Sie so wollen. Es gab so etwas schon früher, dass einflussreiche russische Politiker zu ihrem Geburtstag plötzlich General-Uniformern anziehen konnten.