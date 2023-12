Kanzler Scholz gibt Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab

Im Bundestag steht am heutigen Mittwoch die 20-minütige Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) zum Europäischen Rat an, der am 14. und 15. Dezember in Brüssel stattfindet. Der Bundeskanzler stellt dabei traditionell vor dem auch als EU-Gipfel genannten Treffen die deutsche Position vor. Die Regierungserklärung beginnt um 13 Uhr.