Prigoschin behauptete am frühen Samstag, seine Truppen seien von der Ukraine aus in die russische Stadt Rostow am Don vorgedrungen. Die Wagner-Soldaten seien an den Kontrollpunkten auf junge Wehrpflichtige getroffen, die keinen Widerstand geleistet hätten. In Rostow befindet sich das russische Militärhauptquartier für die südliche Region, dort werden auch die Kämpfe in der Ukraine überwacht.