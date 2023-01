Selenskyj wünscht Ukraine den Sieg

Selensykj dankte allen Menschen in der Gesellschaft und den Verbündeten des Landes für die Unterstützung. Er erinnerte an Leid und Bombardierung - auch von Kindern, an russisch besetzte Orte wie Melitopol und befreite Orte wie Cherson oder Isjum. 2023 solle ein Jahr der Rückkehr für Ukrainer werden, aus dem Ausland nach Hause, aus russischer Gefangenschaft zurück in die Familien, aus dem Angriffskrieg in normales Leben.