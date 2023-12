Sipri: Weniger Rüstungs-Umsätze trotz Ukraine-Krieg

Rüstungsunternehmen haben im vergangenen Jahr weniger Geld verdient. Quelle: picture alliance/KEYSTONE

Waffenhersteller haben 2022 laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri trotz steigender Nachfrage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet.

Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die 100 größten Unternehmen der Branche 597 Milliarden Dollar (rund 550 Millionen Euro), wie aus einem am Montag in Stockholm veröffentlichten Sipri-Bericht hervorgeht. Das waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Eine Rüstungsfabrik wird gebaut und kaum einer regt sich auf? So geschehen in Weeze in NRW - Rheinmetall will hier Teile für den Tarnkappenbomber F35 bauen. 02.08.2023 | 2:58 min

Rüstungsindustrie in den USA konnte hohe Nachfrage nicht bedienen

Der weltweite Rückgang sei vor allem auf die sinkenden Einnahmen großer US-amerikanischer Konzerne zurückzuführen, die die steigende Nachfrage nicht unmittelbar bedienen konnten. 42 der 100 größten Rüstungsunternehmen haben ihren Sitz in den USA. Ihre Umsätze fielen teils deutlich, im Durchschnitt um fast acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Viele Rüstungsunternehmen hatten Schwierigkeiten, sich auf die Produktion für die hochintensive Kriegsführung einzustellen. Lucie Béraud-Sudreau, Sipri-Forscherin

Der Arbeitskräftemangel, steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferketten hätten die US-amerikanischen Hersteller zunächst daran gehindert, die Produktion zu erhöhen. Da aber entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, rechnet das Friedensforschungsinstitut schon in diesem Jahr wieder mit steigenden Umsätzen.

Weltweite Kosten für Militär : Rüstungsausgaben 2022 auf neuem Rekordhoch Die Umsätze der Rüstungskonzerne sind 2022 gesunken. Wie sah es bei den Rüstungsausgaben der Staaten aus?

Europa: Mehr Umsatz für Airbus und Rheinmetall

Ein Fünftel der weltweiten Rüstungsinvestitionen fließt dem Bericht zufolge in europäische Unternehmen, von denen laut Sipri 26 zu den 100 größten weltweit zählen. Ihre Umsätze stiegen demnach 2022 um rund ein Prozent auf 121 Milliarden US-Dollar. So profitieren Waffenproduzenten aus Deutschland, Norwegen und Polen von der steigenden Nachfrage aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Airbus steigerte die Einkünfte mit Rüstungsgütern nach den Angaben um 17 Prozent.

Rheinmetall verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs.

Der Umsatz aus den Waffengeschäften von Thyssenkrupp fiel dagegen um 16 Prozent. Sipri führt das darauf zurück, dass das Unternehmen weniger Militärschiffe als im Vorjahr verkaufen konnte.

Thyssenkrupp hat tiefrote Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Nach Anteilen Dritter weist der Essener Konzern ein Netttoverlust von 2,1 Milliarden Euro auf. 22.11.2023 | 2:08 min

Deutlich höhere Umsätze im Nahen Osten

Die weltweit größte Umsatzsteigerung verzeichneten die Friedensforscherinnen und Forscher im Nahen Osten . Die Einnahmen türkischer Konzerne lagen demnach 22 Prozent höher als im Vorjahr, während die Umsätze israelischer Unternehmen um 6,5 Prozent stiegen.

Auch die Geschäfte von Unternehmen aus Asien und Ozeanien seien deutlich gewachsen: Im zweiten Jahr in Folge waren die Einnahmen der größten dort ansässigen Rüstungshersteller höher als die europäischer Firmen. Vor allem Hersteller in China , Indien, Japan und Taiwan profitieren laut den Zahlen von Sipri von anhaltenden staatlichen Investitionen in die Modernisierung des Militärs. Nach den USA fällt der zweitgrößte Anteil an der internationalen Waffenproduktion auf China.

Die Datenlage zu russischen Unternehmen werde dagegen zunehmend unklar, beklagte das Friedensforschungsinstitut. Aufgrund fehlender Transparenz sei es bei nur zwei russischen Unternehmen möglich gewesen, sie in der Liste der weltweit größten Rüstungshersteller zu führen.