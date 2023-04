Selten hat man den CSU-Chef und Ministerpräsidenten auf öffentlicher Bühne so gereizt gesehen. Was war passiert? Am Wochenende - punktgenau auf den vor 12 Jahren beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie - hatte Söder via "Bild am Sonntag" die Idee präsentiert, die im Grundgesetz verankerte Regie des Bundes bei der Kernenergie auf die Länder zu übertragen, damit Bayern den Meiler Isar II in eigener Regie weiterbetreiben kann.