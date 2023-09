In dem Interview, das am Donnerstag in Trumps Golfclub in New Jersey aufgezeichnet wurde, wollte er nicht sagen, wen er anrief. "Warum sollte ich Ihnen das sagen?". Auf die Frage Welkers nach seinem öffentlichen Schweigen während der Gewalttaten sagte Trump, er habe am Tag des Sturms auf das Kapitol "wunderschöne Aussagen" gemacht.