Prof. Ursula Schröder: Wir wissen, dass seit Kriegsbeginn an unterschiedlichen Orten öffentlich und auch im Geheimen Verhandlungen geführt werden, was in Kriegen üblich und notwendig ist. Aktuell sehen wir noch nicht, dass diese große Erfolge zeigen, was aber auch ungewöhnlich wäre. Friedens- oder Waffenstillstandsverhandlungen scheitern häufig erst einmal und werden dann erneut in anderer Konstellation geführt.