Wagner-Aufstand: Vieles noch rätselhaft

Am Tag nach dem Putschversuch durch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und seine Kämpfer sieht man in der Hauptstadt Moskau nicht mehr viel von der hohen Nervosität, die hier am Samstag herrschte. Keine Straßensperren mehr, die Menschen sitzen in der Sonne in den Parks, trinken Kaffee, gehen spazieren.