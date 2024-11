To-Do-Listen und Erinnerungsfunktion nutzen

Noch wichtiger als für andere Menschen ist es für Menschen mit ADHS, einen Beruf zu wählen, der ein starkes intrinsisches Interesse weckt. Das sind in der Regel keine monotonen, sich wiederholenden Tätigkeiten, sondern abwechslungsreiche Jobs, die Betroffene als spannend empfinden. Wenn die Spannung steige, bekommen ADHS-Betroffene oft einen klaren Kopf und einen guten Überblick, sagt Neuy-Lobkowicz. Berufe wie Journalismus, Vertrieb, Krisen- und Notfallmedizin können je nach Interessengebiet geeignet sein. In kreativen und künstlerischen Berufen können Menschen mit ADHS ihre Impulsivität, Intuition und Kreativität oft gut entfalten.

Organisieren und Priorisieren üben

Abschweifen verhindern

Trotz guter Vorsätze und einem festgelegten Plan passiert es Betroffenen, dass sie sich von abschweifenden Gedanken ablenken lassen. Eine mögliche Lösung: Immer ein Heft oder eine Notiz-App parat zu haben. Das kann helfen, einen Gedanken festzuhalten, sich in dem Moment aber nicht von der aktuellen Tätigkeit abbringen zu lassen. Auch Diktierfunktionen von Handy oder Smartwatch seien effektiv. "Wichtig ist, dass man eine Routine entwickelt und die Notizen bestenfalls immer gebündelt am gleichen Ort notiert", sagt Neuy-Lobkowicz.

Pomodoro-Timer für Zeitmanagement

Ob und was man als Betroffener in seinem Arbeitsalltag überhaupt ändern sollte, macht Psychotherapeut Özdemir am Leidensdruck fest: "Wenn es für jemanden funktioniert, die Aufgaben Last-Minute zu erledigen und sich dafür immer mal eine Nacht um die Ohren zu schlagen, ist das auch okay." Entscheidend sei, sich die Kosten-Nutzen-Rechnung anzuschauen - und die sei individuell verschieden.