Auto zum Camper umbauen: Durch Upcycling zum Mini-Camper

Camping ist angesagt. Aber Wohnmobile sind teuer, und nicht jeder will ein zusätzliches Fahrzeug anschaffen. Also warum nicht den Pkw zum Mini-Camper umbauen?

Rund 60.000 Wohnmobil-Zulassungen wurden in den letzten Jahren in Deutschland registriert, Tendenz steigend. Genutzt werden die Camper dann meist nur für wenige Wochen pro Jahr. Wer nach einer nachhaltigeren und vor allem günstigeren Alternative sucht, kann das eigene Auto zu einem Mini-Camper umbauen. Vorher gilt es, einige Dinge zu beachten.

Das sollte man vor dem Umbau klären

Anschließend sollte festgelegt werden, ob das Fahrzeug dauerhaft zum Camper werden soll oder ob der Ausbau rückbaubar sein muss. Ebenso wichtig sind Fragen nach den individuellen Anforderungen: Wie viele Schlafmöglichkeiten werden benötigt? Soll es eine kleine Küche geben? Wie viel Stauraum braucht man? Sobald klar ist, was der Camper alles können muss, geht es an die Umsetzung.

Kilian Wilke, Zimmermann und Van-Bauer aus Köln, rät, immer ein Konzept zu entwerfen: "Das geht nur, wenn man genau weiß, was man will. Es macht also Sinn, schon etwas Camping-Erfahrung zu haben, um herauszufinden, was einem wichtig ist."