Mit speziellen Apps kann man die eigenen Abos verwalten und so seine Ausgaben im Blick behalten. Welchen Nutzen haben die Apps wirklich? Eine Familie macht den Praxis-Check.

Der Wettbewerb um die Übertragung von Sport-Events wächst. Während vor einigen Jahren noch Fernsehsender Events live zeigten, dominieren heute Streaming-Dienste den Markt. DAZN, Amazon Prime , Sky: Mit immer mehr Anbietern wächst auch die Konkurrenz um Exklusivrechte. Und wer mehr Kunden hat, hat in der Regel auch mehr Geld, sich diese Rechte zu leisten. Deswegen versuchen die Dienste, Kunden möglichst lange zu binden.

ARD und ZDF haben sich als Streaming-Anbieter neu aufgestellt. Die Technologie für die Mediatheken wird in Zukunft von einer gemeinsamen Tochter-Firma entwickelt.

Kostenfalle: Jahresmitgliedschaft statt Monatsabo

Eine häufige Falle: Kunden schließen ein Monatsabo ab, erhalten aber eine Bestätigung über eine Jahresmitgliedschaft. So ist es auch schon vorgekommen, dass ein Widerruf des Vertrags unter Verweis auf die Nutzungsbedingungen abgelehnt wurde.

Hier lauern weitere Fallen

Einige Anbieter fügen dem Warenkorb automatisch zusätzliche Produkte wie Versicherungen oder Premium-Abonnements hinzu. Obwohl diese klar gekennzeichnet sein müssen, können sie leicht übersehen werden, besonders wenn der Kaufprozess in Eile abgeschlossen wird.

In Formularen werden oft Formulierungen genutzt, die durch Verneinungen oder Missverständnisse verwirren. Eine angehakte Checkbox mit dem Satz "Ich möchte mich nicht zum Newsletter anmelden" kann zum Beispiel dazu führen, dass das "nicht" überlesen wird. Man entfernt dann das Häkchen, obwohl man den Newsletter eigentlich nicht abonnieren wollte.

So können Sie den Vertrag widerrufen

Wer in eine solche Situation gerät, kann seinen Vertrag sofort widerrufen, etwa mithilfe eines Musterschreibens des Zentrums des Europäischen Verbraucherschutzes . In dem Schreiben sollte der Anbieter darauf hingewiesen werden, dass das Widerrufsrecht gemäß Paragraf 356 Abs. 4 BGB besteht und die Unterscheidung zwischen digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen nach Paragraf 327 Abs. 2 BGB gilt.

Tipp: Zahlungsautorisierungen bei Kündigung widerrufen

Zudem empfiehlt es sich, die erteilte Einzugsermächtigung zu widerrufen, um zu verhindern, dass der Anbieter weiterhin Beiträge abbucht. Bei Zahlungen über Dienste wie Paypal oder Klarna kann die Autorisierung für Abbuchungen direkt im Konto aufgehoben werden. Dazu genügt es, die Zahlung an den Anbieter auszuwählen und die Autorisierung durch "Kündigen" zu beenden.

Zahlungsanbieter wie Paypal, Klarna und Co. sind vor allem eins: super bequem. Aber: Wie funktioniert dann deren Geschäft?

Nutzungsbedingungen vorab prüfen

Grundsätzlich ist es ratsam, Anbieter zu meiden, die das Widerrufsrecht in ihren AGB einschränken und die Nutzungsbedingungen genau zu prüfen, bevor ein Abo abgeschlossen wird.

Verbraucher*innen müssen Preiserhöhungen und Programmeinschränkungen in ihren Aboverträgen nachvollziehen können.

Kostenfallen umgehen

Fallbeispiel: DAZN-Klauseln zu Preiserhöhungen teilweise rechtswidrig

Der Streamingdienst DAZN hatte sich im Jahr 2022 in den Nutzungsbedingen vorbehalten, Preise an "erhebliche Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstellungskosten" anzupassen. Das Oberlandesgericht (OLG) München kam nun zu dem Schluss, dass dieses Vorgehen teilweise rechtswidrig ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hatte geklagt.