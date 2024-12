Wann und wie nehme ich Antibiotika ein?

Wichtig ist, ein Antibiotikum regelmäßig zu nehmen und die vorgeschriebenen Zeitabstände einzuhalten, damit im Körper ein konstanter Wirkstoffspiegel entsteht. Hat man eine Einnahme vergessen, sollte man diese am besten nachholen und den Zeitabstand zur nächsten Tablette angleichen, rät Allgemeinmediziner Nils Vogel.

Sofern nicht anders verordnet, sollten Antibiotika eine Stunde vor dem Essen eingenommen werden. Am besten mit einem viertel Liter Wasser. Dann verbleibt das Medikament weniger lang im Darm , was die Darmflora schont.

Nicht jedem fällt das Schlucken großer Tabletten leicht. Doch beim Zerkleinern von Antibiotika ist Vorsicht geboten. So haben manche Tabletten einen magensaftresistenten Überzug, damit der Wirkstoff erst im Darm freigesetzt wird. Am besten fragen Sie in der Apotheke, ob ein Medikament zerkleinert werden darf.