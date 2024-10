Fahrsicherheitstraining für Senioren auf dem E-Bike

Mehr Unfälle mit E-Bikes

Seit 2014 fließen die Unfälle mit E-Bikes in die Unfallstatistik mit ein. Laut Statistischem Bundesamt hat sich die Zahl der Unfälle mit elektrobetriebenen Fahrrädern seitdem bundesweit verzehnfacht.

Viele Senioren unterschätzen das Pedelec als Verkehrsmittel. Daher bieten wir jetzt ganzjährig Fahrsicherheitskurse an.

Damit die Rentnerinnen und Rentner sich sicherer fühlen, werde das Angebot an kostenfreien Pedelec-Trainings in Zukunft sogar noch ausgebaut, so Daniel Dammann von der Polizei Düsseldorf.