Exotische Haustiere: Ein Beitrag für den Artenschutz?

Doch seit einiger Zeit wird sogar die Haltung dieser Tiere als Teil des Artenschutzes angesehen. Prof. Dr. Michael Lierz, Tierarzt und Artenschützer von der Justus-Liebig-Universität in Giessen, betont, dass viele der Exoten nur in Privathand oder nur bei Spezialisten gepflegt würden. Somit sei für diese Arten in Menschenobhut eine Reservepopulation entstanden. Einige Exoten seien in der Natur sehr selten geworden oder auch ausgestorben, so der Artenschützer.